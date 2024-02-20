Çocuklarda yalancı şaşılık nasıl anlaşılır?

Şaşılık, iki gözün görme ekseninin birbirine paralel olmadığı durumdur. Şaşılık, genetik, nörolojik veya göz hastalıklarına bağlı olarak gelişebilir. Çocuklarda şaşılık, güneşte bir gözü kısma veya kapatma, başı yana veya öne eğme, çift görme, sık sık düşme, okuma ve yazma güçlüğü gibi belirtilerle kendini belli eder.

TANISI

Şaşılık, göz doktoru tarafından yapılan muayene ve testlerle tanı konulabilir. Şaşılık tedavisinde, gözlük, kontakt lens, prizma, göz egzersizi, kapama tedavisi veya göz kası ameliyatı gibi yöntemler kullanılabilir.

TEDAVİSİ

Şaşılık tedavi edilmezse, kayan gözde tembellik, üç boyutlu görme kaybı, çift görme, baş ağrısı, yorgunluk gibi sorunlara yol açabilir. Ayrıca, çocuğun meslek seçimini ve sosyal hayatını da olumsuz etkileyebilir. Bebeklerin göz muayenesi ilk üç ay içinde yapılmalı ve doktorun tavsiyesine göre tekrarlanmalıdır. Bebeklerde bazen yalancı şaşılık görülebilir. Bu durum, burun kemiğinin tam gelişmediği dönemde, göz kapaklarının iç kıvrımlarının çok olması nedeniyle, gözlerin içe kaymış gibi görünmesidir. Bu durum normaldir ve tedavi gerektirmez.