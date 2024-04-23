Çocuklardan ‘Vatan marşı’

Kaynak: AA
Çocuklardan ‘Vatan marşı’
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve TRT Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel bir klip hazırladı. Klipte, Kuvvet Komutanlıkları’nın üniformalarını giyen çocuklar, Vatan Marşı’nı seslendirdi. Bu özel anlar, Bakanlık’ın sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Paylaşılan klip, Vatan Marşı’nın “Biz doğuştan aşığız şanlı bayrağa, vurgunuz biz ayla yıldıza, bir ölürüz, bin doğarız, sen tasalanma. El değmesin yurduma.” dizeleri yer aldı.

Geleceğin güneşi olacak evlatların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vatan Marşı'nı seslendirdiği belirtilen paylaşımda, "Cumhuriyetimizin sahibi çocuklarımızın özel gününü kutluyor, bu güzel bayramı dünya çocuklarına armağan eden ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet, özlem ve saygıyla anıyoruz. Klibin hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı TRT Çocuk Korosu'na teşekkürlerimizi sunuyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutluyoruz." İfadelerine yer verildi.

Klipte, çocukların Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gibi akrobasi ekiplerinin pilot kıyafetlerini ve Deniz ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli personelin üniformalarını giydikleri görüldü.

Çocukların, Anıtkabir, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nı ziyaret ettikleri ve Kuvvet Komutanlıkları bünyesinde yer alan unsurları yakından gözlemledikleri anlar da paylaşımda yer aldı.

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