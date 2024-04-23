Çocukları polen alerjisinden koruma yöntemleri ortaya çıktı

İlkbahar, polen ve alerjenlerin yoğunlaştığı bir mevsimdir ve bu durum alerjik çocuklarda rahatsızlık verici belirtilere yol açabilir.

Alerji belirtileri genellikle hapşırma, burun akıntısı, gözlerde sulanma ve kaşıntı şeklinde kendini gösterir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Belgin Özbek, alerjilerden korunmanın en iyi yolunun alerjenlerden uzak durmak olduğunu belirtiyor.

Dr. Özbek, “Polen yoğunluğunun arttığı saatlerde çocukların dışarı çıkmamasını sağlamak, evi düzenli olarak temizlemek ve polenlerin yoğun olduğu zamanlarda kapı ve pencereleri kapalı tutmak gibi önlemlerle alerjilere karşı koruma sağlanabilir” diyor.

Alerjik Belirtilerden Korunma Önerileri:

Polen Takibi: Yerel polen seviyelerini izleyin ve polen yoğunluğunun fazla olduğu günlerde çocukların dışarıda geçirdikleri zamanı sınırlayın.

Kapı ve Pencereleri Kapalı Tutun: Polen seviyelerinin yüksek olduğu zamanlarda kapı ve pencereleri kapalı tutun. Klima filtrelerini düzenli olarak değiştirmek, polenlerin eve girmesini engelleyebilir.

Dışarıdan Gelen Alerjenleri Azaltın: Çocuklar dışarıdan eve döndüklerinde, üzerlerindeki polenleri azaltmak için kıyafetlerini değiştirmeleri ve ellerini yüzlerini yıkamaları önemlidir.

Antihistaminikler Kullanın: Doktor tavsiyesiyle antihistaminikler gibi alerji ilaçları kullanılabilir.

Düzenli Temizlik Yapın: Evdeki toz ve alerjen miktarını azaltmak için düzenli temizlik yapın.

Dış Mekan Aktivitelerini Planlayın: Polen seviyelerinin düşük olduğu zamanlarda dış mekan aktivitelerini planlayın.

Alerjileri Yönetin: Çocuğunuzun alerjik olduğu maddeleri tanıyın ve bu maddelerden kaçının.

Beslenmeye Dikkat Edin: Sağlıklı beslenme, alerjik reaksiyonları etkileyebilir.

Polen Alerjisi Nedir?

Polen alerjisi, bitkilerin ürettiği ve havada taşınan polenlerin solunması sonucu ortaya çıkan mevsimsel bir alerjidir. Bu alerjenler vücuda girdiğinde, bağışıklık sistemi onları tehdit olarak algılar ve alerjik bir kişide çeşitli semptomlara neden olur.

Polen Alerjisi Belirtileri:

Burun akıntısı ve tıkanıklığı

Gözlerde sulanma ve kaşıntı

Hapşırma

Boğaz kaşıntısı

Öksürük ve hırıltı

Sinüs baskısı

Tat ve koku kaybı

Polen Alerjisine Ne İyi Gelir?

Tuzlu su solüsyonları

Bol sıvı tüketimi

C vitamini takviyeleri

Kuersetin içeren besinler

Polen Alerjisi Nasıl Tedavi Edilir?

Nazal kortikosteroid spreyler: Burun iltihabını azaltarak alerjik reaksiyonları önler.

Antihistaminik ilaçlar: Kaşıntıyı ve burun akıntısını azaltır.

Dekonjestanlar: Burun tıkanıklığını giderir.

Lökotrien reseptör antagonistleri: Alerjik reaksiyonlarda kullanılan kimyasalları engeller.