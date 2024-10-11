Çocukları taciz eden fenomene müstehcenlik gözaltısı! Ters kelepçeyle götürüldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Çocukları taciz eden fenomene müstehcenlik gözaltısı! Ters kelepçeyle götürüldü

Eskişehir'de görüntülü sohbet edilebilen sosyal medya platformlarında canlı yayın yapan 22 yaşındaki Gökben D. ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gökben D.’nin yaptığı sosyal medya canlı yayınları sırasında küçük yaşta olduğu belirtilen kızlara karşı müstehcen hareketlerde bulunduğunu tespit etti.

Çok sayıda gelen şikayetlerle birlikte Gökben D. hakkında soruşturma açıldı. Sosyal medyada da Gökben D. hakkında tutuklanması için kampanya başlatılmış, canlı yayınladığı anlardan kesitler paylaşılarak tepki gösterilmişti.

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Videoların birinde şehit oğlu olduğunu anlatan bir çocuğa yönelik de harekette bulunduğu görüldü.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın emri ile Gökben D., evinde yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Gökben D., işlemlerinin sonrasında ters kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.

ÖZÜR YAZISI YAYINLAMIŞ

Sosyal medyada gelen tepkilerin ardından Gökben D.’nin gözaltına alınmadan önce hakkındaki iddialara cevap verip özür dilediği ortaya çıktı.

Gökben D., sosyal medya platformlarında paylaştığı özür yazısında, “Öncelikle gördüğünüz görüntüler için hepinizden özür diliyorum. Biliyorum bu hareketleri yapmam yanlış olabilir fakat ben bir insanım ve YouTuber’ım diye her yaptığım hareketimden yargılanmamalıyım. Tabi ki YouTube da sergilediğim davranışlarım normal hayatımda sergilemiyorum. Ben YouTube da farklı Discord da farkı bir kişiliğim. ‘Babası şehit olan çocuk’ konusunda kendisi de benim gibi Discord'da yayın açıp troll yapan birisi ve aylar sonra denk geldiğimizde aslında olayların tamamen şakadan ibaret olduğunu kanıtlayan bir video kaydı bulunuyor. İnanmayanlar için sunu eklemek istiyorum videoda ilk babasının şehit olduğunu söylediğinde ben ses kalabalığından duyamıyorum ve ikinci net söylediğinde çocuğa herhangi bir kötü laf söylemiyorum ve hiçbir şekilde gülmüyorum fark ettiyseniz” ifadelerini yazdı.

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