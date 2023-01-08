Uzmanlar çocukları virüslerden korumanın formülünü açıkladı

Kış aylarının gelmesiyle birlikte virüsler de arttı. Grip ve nezle vakalarından korunmak için tüm yollar deneniyor. Özellikle çocuklar için uzmanlar önerilerde bulunuyor.

İHA’nın haberine göre, havaların soğuması ve kış mevsiminin gelmesiyle birlikte gribal enfeksiyonların arttığını belirterek, “Buna yönelik özellikle kışın yeterli ve dengeli beslenirsek bu enfeksiyonlardan kurtulmak her zaman daha iyi olur. Kış sebze ve meyvelerini tüketmeyi de bu anlamda artırmamız gerekiyor. Zaten mevcut kış sebze ve meyveleri bağışıklığınızı güçlendirmeye yöneliktir. Bunlar C vitamini ve A vitamini yönünden zengindir” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZIN BESLENMELERİNE BİR MANDALİNA EKLEYEBİLİRİZ”

C vitamininin en çok halk arasında da bilindiği gibi portakal, mandalina, greyfurt ve kivide oldukça yüksek olduğunu aktaran Özlem Candemir, “Bu dönemde çocuklarımızın gribal enfeksiyon hastalıkları oldukça artıyor. Birlikte kapalı ortamda çok kalıyorlar. Onların beslenmelerine bir mandalina ekleyebiliriz. Kuru baklagiller, yağlı tohumlar bağışıklığı güçlendirme adına zengindir. Beslenmelerine badem, fındık ve ceviz koyabiliriz. Probiyotik içerikli besinler de bağışıklığımızı oldukça güçlendirir. Evimizde bulunduğumuz sürede taze ev yapımı yoğurt kullanabiliriz çocuklarımız için. Sebzeleri çok sevmedikleri için ıspanak, kereviz, brokoli gibi sebzeleri çorbaların içine katarak onların bağışıklıklarını güçlendirebiliriz. Yağlı tohumlar çok iyidir, ceviz, fındık ve badem gibi ürünleri de çocuklarımıza mutlaka yedirelim” şeklinde konuştu.

Diyetisyen Candemir, bol sıvı tüketiminin çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Çocuklarımızın sıvı alımını da uygun renkli suluklar alarak onları teşvik edebiliriz. Evde bulunduğumuz dönemlerde de onlara zencefil çayı yapabiliriz, bağışıklık açısından çok güzeldir. Bağışıklığı güçlendirmek için yemeklere baharat grubundan zerdeçal ve kekik katabiliriz. Bunun dışında çocuklarımızın uykularının da düzenli olması çok önemli” ifadelerini kullandı.

“YEMEKLERDE SALATA MUTLAKA OLSUN”

Brokoli, pazı, lahana, yeşil otlar, roka, tere ve maydanoz gibi kış sebzelerinin C vitamini yönünden oldukça zengin olduğunu anlatan Diyetisyen Özlem Candemir, “Salatamız akşam yemeğinde mutlaka olsun. Bu sebzelerle birleştirerek güzel bir salata yapabiliriz. Kış sebzeleri zaten rutinde de gerçekten bağışıklığa yönelik sebzeler. Meyvelerde olduğu gibi sebzelerde de aynı şekilde. Bunları beslenmemizde özellikle akşam öğünlerinde mutlaka bulundurmamız gerekiyor. Belki gün içerisinde mümkün olmayabilir ama aile ile toplu yemeklerde her akşam salata mutlaka olsun. Bütün gıdalarda olduğu gibi kızartma türünden uzak durulması gerekiyor, sebzeleri de özellikle fırında ya da tencere usulü geleneksel yöntemlerle pişirirsek daha sağlıklı olur” diye konuştu.