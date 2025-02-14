Çocukların eğitim sürecini zorlaştıran hastalıkla ilgili uzmanlardan kritik uyarılar

Dünya genelinde yapılan çalışmalara göre, miyopinin çocukların okul başarısı üzerinde doğrudan etkisi var.

Göz sağlığı üzerine uzmanlaşmış bir oftalmolog olan Dr. John G. McDonald, "Miyopi, çocukların özellikle tahtaya yazılanları görmekte zorluk yaşamalarına neden olabilir. Bu da onların derslerde geri kalmalarına yol açabilir. Görsel netlik kaybı, öğrenme sürecini zorlaştırabilir ve çocuklar, sınıf içi aktivitelerde zayıf performans gösterebilirler" diye açıkladı.

Birçok çocuk, miyopi nedeniyle derslerdeki metinleri ve tahtadaki yazıları göremediği için öğretmenlerinin söylediklerini duymakta bile zorlanabilir. Ayrıca, çoğu çocuk bu durumu fark etse de tam olarak nasıl ifade edileceğini bilemez.

Çocuk göz sağlığı uzmanı Dr. Sofia Wilson, "Miyopi, özellikle okul öncesi dönemdeki çocuklar için büyük bir sorun olabilir çünkü çocuklar bu tür görme problemlerini genellikle sözlü olarak dile getirme yeteneğine sahip değillerdir. Bu yüzden, görme sorunlarını fark etmek ve erkenden tedavi etmek çok önemlidir" dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: MİYOPİ VE EĞİTİM PERFORMANSI ARASINDAKİ BAĞLANTI

Çeşitli araştırmalar, miyopi oranlarının giderek arttığını ve bunun eğitimdeki başarıya olan olumsuz etkilerini vurguluyor.

2018 yılında yayımlanan bir çalışmada, Harvard Üniversitesi'nden bilim insanları, miyopi oranının son yıllarda dünya çapında arttığını ve bunun, okul performansını doğrudan etkileyebileceğini belirtti.

Araştırmada, miyopi olan öğrencilerin, görme sorunları olmayanlara kıyasla derslerde daha düşük başarılar gösterdiği gözlemlendi.

Göz hastalıkları ve eğitim ilişkisi üzerine çalışmış bir uzman olan Dr. Jessica Gray, "Miyopinin okul başarısı üzerindeki etkisi, yalnızca akademik dersleri değil, aynı zamanda sosyal etkileşimleri de etkiler. Görme sorunları, çocukların sınıf içindeki grup çalışmalarına katılımını, arkadaşlarıyla iletişim kurmalarını zorlaştırabilir. Bu da sosyal gelişimlerine engel olabilir" dedi.

MİYOPİ NASIL TESPİT EDİLİR?

Miyopinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek için erken teşhis çok önemli. Çoğu çocuk, miyopinin farkına varmadığı için bu tür görsel sorunlar genellikle bir süre gizli kalabilir. Bu nedenle uzmanlar, çocukları okul öncesi dönemde düzenli olarak göz muayenesine götürmelerini öneriyorlar.

Amerikan Oftalmoloji Akademisi, 6 yaşına kadar olan çocukların yılda bir göz muayenesinden geçmelerini tavsiye ediyor.

Göz muayenesi sırasında, çocukların hem uzak mesafelerde hem de yakın mesafelerde net görüp göremedikleri test edilir. Ayrıca, okul öncesi çocuklar için gözlük reçetesi verilmeden önce, göz doktoru çocuğun görme durumunu ayrıntılı bir şekilde incelemeli.

MİYOPİ NASIL TEDAVİ EDİLEBİLİR?

Miyopi tedavisi genellikle gözlük veya kontakt lens ile yapılır. Ancak, bazı durumlarda, özellikle yüksek miyopi vakalarında cerrahi müdahale de gerekebilir.

Göz cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Alan R. Thompson, "Miyopi tedavisinde erken müdahale, çocuğun okul başarısını artırabilir. Gözlükler veya kontakt lensler, çocuğun daha iyi görmesini sağlayarak, okulda derslere odaklanmalarını kolaylaştırabilir" şeklinde açıklamada bulundu.

Son yıllarda lazerle göz ameliyatları ve kornea şekil değiştirme tedavileri de miyopi tedavisinde kullanılan alternatif yöntemler arasında yer alıyor. Ancak, çocuklarda bu tür cerrahi müdahaleler genellikle daha ileri yaşlara bırakılmakta.

ERKEN TANI VE MÜDAHALE KRİTİK ÖNEME SAHİP

Miyopi, çocukların okul başarılarını doğrudan etkileyebilecek önemli bir sağlık sorunu. Bu yüzden göz sağlığına yönelik erken tanı ve tedavi, çocukların eğitim hayatlarını olumlu yönde etkileyebilir.

Uzmanlar, görme sorunlarının belirlenmesi ve çözülmesi için ebeveynlerin daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Çocukların okul performansını artırmak ve sosyal gelişimlerini desteklemek için göz sağlığını ihmal etmemek gerekiyor.