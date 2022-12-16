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Çocukların tablet kullanması neden sakıncalı? Teknolojiyle küçük yaşta tanışıyorlar

Bilim insanları çocukların engellenemez tablet sevgisinin zararlarını açıkladı. Çocuklarda tableti uzun süre kullanmanın ani duygu değişikliği, öfke nöbeti, hiperaktivite ve ebeveynlerini dinlememe gibi sorunlara yol açtığı ifade edildi.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 13:48
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Çocukların eline tablet vermenin zararları açıklandı

Çocukların tablet kullanması neden sakıncalı? Teknolojiyle küçük yaşta tanışıyorlar
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Çocukların özellikle son dönemlerde koronavirüs salgını başta olmak üzere çeşitli sebeplerden kısıtlaması durumu, onları evden çalışmaya ve uzaktan eğitime mecbur bıraktı Bu da tabletlere olan ihtiyacı artırdı ve kullanım oranlarını artırı.

Ebeveynler de bu durumdan istifade etti ve çoğu zaman ortaya çıkan ihmalkarlıklar sebebiyle çocukların zaman geçirmesi için sık sık tabletlere başvurulduğu ortaya çıktı.

TABLETLERİN ÇOCUKLARA ZARARLARI ORTAYA ÇIKTI

ABD’deki Michigan Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, özellikle ebeveynlerin zaman geçirmek için çocuklara verdiği tabletlerin büyük zararlara yol açabileceğini ortaya koydu.

Yaşları 3 ile 5 arasında değişen 422 çocuğun verilerini inceleyen bilim insanları, düzenli olarak tablet ve akıllı telefon verilerek dikkati dağıtılan ve ağlaması engellenen çocuklarda uzun vadede daha ciddi sorunlar ortaya çıktığını buldu.

Ani duygu değişikliği, öfke nöbeti, hiperaktivite ve ebeveynlerini dinlememe gibi sorunları olan çocukları inceleyen uzmanlar, ebeveynleri daha düzenli olarak tablet ve akıllı telefon veren çocuklarda, duygusal sinir krizinin daha sık yaşandığını ortaya çıkardı.

Bunun yanı sıra ekrana bakan çocukların olumsuz duygulardan uzaklaştığı ve kendi duygularına yabancılaştığı da tespit edildi. Bilim insanları, dikkat dağıtması için çocuklara tablet yerine kitap verilmesini tavsiye etti.

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