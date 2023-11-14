Çocukların kereviz yemesini sağlayacak nefis bir portakallı kereviz tarifi

Kereviz kök ve yapraklarıyla bir bütün olarak tüketilebilen bir sebze. İçerdiği vitamin, mineral ve bitkisel gıdalar sayesinde sağlığa birçok faydası var. İşte portakallı kereviz hazırlamanın püf noktaları…

KEREVİZ SEÇİMİ ÖNEMLİ

Kereviz, seçerken ağır olması ve içinin boş olmaması gerekir. Bunun yanı sıra dışı çok kararmış olmayan, mümkün olduğunca parlak görünen bir kereviz seçerek yemeğin çok daha lezzetli olmasını sağlayabilirsiniz.

KEREVİZİN KARARMASINI VE KOKUSUNU ÖNLEYİN

Kereviz, soyulduktan sonra kısa sürede kararan sebzelerden biridir. Kerevizleri soyup doğradıktan sonra limonlu ya da unlu suda bekletin. Pişirmeden öncede suyunu iyice süzmeyi unutmayın. Kereviz sevmeyenler genellikle kokusundan şikayet ederler. Limonlu suda bekletmek aynı zamanda kokusunuda engeller…

Vücudun PH değerinin korunmasına, bağırsak hareketlerini rahatlatıp, kalp hastalıklarının önlenmesine, tansiyonun kontrol altına alınmasına yardımcı bir besindir. Ayrıca düşük kalorili olmasının yanı sıra gayet tok tutar, cilde iyi gelir, zihni çalıştırır, güçlü bir antioksidandır, karaciğer yağlanmasını engelleyip, hazmı kolaylaştırır, ödem attırır yalnız dozunda tüketilmezse gaz ve karın ağrısına sebep olabilir.

Ekşişeyler.com’da yer alan içeriğe göre, Ekim ayında hasat edilmeye başlar ve ocak ayına kadar devam eder. Bu sebeple kerevizi hem sonbahar, hem de kış sebzesi olarak kabul edebiliriz. Hazır tam zamanı gelmişken sizlere muazzam, çocuklara ve kerevizden hoşlanmayanlara onu sevdirecek bir portakallı kereviz tarifi vermek isterim.

MALZEMELER

-2 adet büyükçe kereviz

-2 adet havuç

-2 adet orta boy patates

-2 diş sarımsak

-1 adet orta boy kuru soğan

-1 tutam kadar dere otu

-2 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu

-2 adet rendelenmiş havuç

-3 su bardağı su

-2 yemek kaşığı un

-1 adet limon

-yarım çay bardağı sıvı yağ

-damak tadınıza bağlı olarak tuz ve karabiber

KEREVİZİN YAPILIŞI

Kerevizleri soyalım. Bir kaba bolca su koyup içerisine limonu içine sıkalım, daha sonra 1 yemek kaşığı unu bu suya ilave edip iyice karıştıralım. Aynı formda elma dilimleri şeklinde doğradığımız kerevizleri limonlu, unlu suyumuza koyalım.

Yine patateslerimizi de yine aynı formda dörde veya 6'ya bölüp elma dilimleri şeklinde doğrayalım. ve arada unlu limonlu suyun içinde devamlı karıştıralım ki renkleri ışıl ışıl kalsın.

Havuçlarımızı da soyup yine patates ve kerevizler boyutunda doğrayıp kenara koyalım. Rendelenmiş havucumuz da yanımızda dursun. Soğanları ve sarımsakları yemeklik doğrayalım.

Artık pişirme aşamasına geçebiliriz. Isınan sıvı yağa rendelediğimiz havuçları ekleyip rengi değişene kadar kavuralım. Daha sonra suyu ve yağı çıkmış havucu güzelce süzelim.

Havuç kavurma işleminden sonra süzdüğüm yağı diğer kavurma işlemimde kullanacağım.

Başkaca yağ eklememize lüzum yok, zira sürdüğümüz havuçlu yağ ile yemeğimizi yapmaya devam edeceğiz. Şimdi de geniş bir tencerede parmak şeklinde kestiğimiz havuçları rengi dönene kadar kavuralım. Daha sonra önce sarımsakları ekleyelim, yağ sıcak olduğu için sarımsakları hemen kavrulacaktır. Daha sonra soğanları ekleyip kavuralım. Ancak bu işlemi çok yüksek ateşte yapmayalım orta harlı olsun.

Kalan 1 yemek kaşığı unu da malzememize ekleyip kavurmaya devam edelim. Şimdi 2 bardak taze sıkılmış portakal suyunu ve 3 bardak suyu ekleyelim ve kapağı kapatıp kaynamaya bırakalım. 5-6 dakika sonra havuçlarımızın nasıl haşlandığını kontrol edelim. Çatal geçiyorsa tamamdır. Tuzunu ve kara biberini ekleyip karıştırdıktan sonra unlu limonlu suda bekleyen kereviz ve havuçlarımızı elimizle süzerek tane tane eklememizin zamanı geldi.

Üzerine de kerevizin yeşilliklerinden bir kaç dal ekleyebiliriz. Renk cümbüşü, vitamin deposu bu karşımı kapağını kapatıp yaklaşık 25 dakika kadar daha pişirelim, yalnız arada kapağını açıp karıştırmamız gerekiyor. Bir çatal yardımı ile patatese bakalım ki patates piştiyse kerevizler de pişmiş demektir. İkisi aynı vakitte pişiyor. Artık dereotunu da yemeğimize ilave ettikten sonra karıştırıp bir taşım daha kaynattıktan sonra portakallı kerevizimiz hazır. Yarım saat dinlendirdikten sonra tabaklayabiliriz.

TABAKLAMA ÖNERİSİ

Yapılışı zor ve uzun gibi olsa dabaşladığınızda gayet kolay olduğunu göreceksiniz.