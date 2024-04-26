Çocukların müstehcen görüntülerini yayınlayan şahsa tutuklama

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, edinilen bilgilere göre sosyal medya üzerinden A.Ç. isimli bir şahsın, çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri yayıp çoğalttığı belirlendi.

Olay üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları operasyon ile şahsı gözaltına aldı. Çok sayıda dijital materyalle yakalanan şahsın, dijital materyallerinde çok sayıda çocuk pornografisi içerikli veri olduğu belirlendi. Şahıs, emniyetteki işlemlerinden sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.