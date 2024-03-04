Çocukların sesi neden kısılır

Kaynak: İHA
Çocukların sesi neden kısılır
Çocuklarda ses sorunları, yetişkinlerde olduğu kadar yaygındır ve çeşitli belirtilerle kendini gösterebilir.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ziya Bozkurt’a göre, bu belirtiler arasında kısık veya boğuk ses, ses tonunda yaşa veya cinsiyete göre beklenmeyen ince veya kalın olma durumu ve şarkı söylerken sesin kısıklığı bulunmaktadır.

Epidemiyolojik çalışmalar, çocuklarda ses bozukluğu oranlarının %1 ile %23.4 arasında değiştiğini göstermektedir. Sesin normalden farklı bir tonda olması veya konuşurken zorlanma, ses bozukluğunun işaretleri arasındadır. Dr. Bozkurt, yapısal bir sorun varsa, ses bozukluğunun kendiliğinden düzelmesini beklemenin yanlış olduğunu belirtiyor.

Çocuklarda ses bozuklukları, doğuştan gelen durumlar veya yanlış ses kullanımı alışkanlıkları sonucu ortaya çıkabilir. Dr. Bozkurt, doğuştan gelen ses bozuklukları arasında ses teli kisti ve sulkus vokalis gibi durumları, sonradan gelişen ses hastalıkları arasında ise ses teli nodülleri ve polipleri sayıyor.

Ses sorunları, çocukların evde veya sosyal ortamlarda konuşmaya karşı isteksizlik göstermesine neden olabilir. Dr. Bozkurt, ses bozukluğunun belirtilerini kısık ses, ses tonunda değişiklikler ve şarkı söylerken sesin bozulması olarak sıralıyor.

Ses sorunları iki haftadan uzun sürerse, çocuğun günlük yaşamını ve sosyal etkinliklere katılımını etkiliyorsa, bir doktora başvurmak önemlidir. Dr. Bozkurt, sesin kötü kullanımına bağlı sorunlar için ses hijyeninin öğretilmesinin, anatomik bozukluklar veya kist gibi durumlar için ise cerrahi müdahalenin gerekebileceğini ifade ediyor. Bu bilgiler, ses bozuklukları konusunda farkındalık yaratmak ve erken müdahale için önemlidir.

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