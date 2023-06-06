Çocuklarını arabada bırakıp hırsızlığa gitti. Döndüğünde aracını alevler içinde buldu

ABD'de çocuklarını arabada bırakıp hırsızlık yapmaya giden anne kısa süre sonra dehşeti yaşadı. Söz konusu o anlar dünya basınında ses getirdi.

Çocuklarını arabada bırakıp hırsızlığa gitti. Döndüğünde aracını alevler içinde buldu

Milliyet'te yer alan habere göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin popüler eyaleti Florida'da Alicia Moore isimli kadının yaptıkları gündem oldu. 24 yaşındaki genç kadın hırsızlık yapmak için çocuklarıyla beraber bir AVM'ye geldi.

Küçük çocuklarını arabada bırakan Moore, doğruca marketin içine yöneldi. Markette eline geçen ürünler çalan Moore, bir görevlinin onu fark etmesi üzerine hızla kapıya yöneldi. Kapıya yönelen kadın gördükleri karşısında şoka girdi.

ARACINI YANARKEN GÖRDÜ

Marketin kapısından çıkar çıkmaz arabasının alev aldığını ve patladığını gören kadın panikle araca doğru koştu. Korkunç görüntülerin kayıtlara geçtiği o anlarda çocuklar şans eseri hayatta kaldı. Yangını fark eden çevredekiler aracın camını kırarak mağdurları kurtardı.

DURUMLARI BELLİ OLDU

Kurtarılan çocuklar apar topar hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tespitlerde ise talihsiz çocukların kafalarında ve kulaklarında birinci derece yanıkları olduğu ve tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Öte yandan Moore, 31 Mayıs'ta, çocuk ihmali, kundakçılık, hafif hırsızlık ve saldırı suçlamalarıyla tutuklandı.

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