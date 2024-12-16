Çocuklarını evlatlıktan reddetmişti! Ankaralı Turgut'un vasiyeti yürek dağladı

Uzun bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden ve entübe olan Ankaralı Turgut'tan dün acı haber geldi. Ünlü şarkıcı, 61 yaşında hayatını kaybetti.

"BABAM, BENİ BIRAKIP GİTTİ"

Ünlü şarkıcının kızı Eylem Boran, "Babam, beni bırakıp gitti" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut'tan acı haber!

MAMAK ORTAKÖY MEZARLIĞI'NDA DEFNEDİLECEK

Karataş, bugün öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ÇOCUKLARINI EVLATLIKTAN REDDETMİŞTİ

5 çocuğu olan Ankaralı Turgut geçtiğimiz aylarda çektiği geçim sıkıntısından dolayı çocuklarına sitemde bulunmuştu. Ünlü türkücü tedavisi için toplanan paralara çocukları tarafından el konulmak istendiğini söyleyerek, çocuklarını evlatlıktan reddetmişti.

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VASİYETİ YÜREK YAKTI

Tedavi sırasında yaptığı harcamalar nedeniyle maddi birikiminin kalmadığı öğrenilen Turgut, "Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı. Sadece bu sazım var. Onu da Ankara'da bir müzeye koyarsanız sevinirim. Bu da size vasiyetimdir" ifadelerini kullanmış.