Çocuklarını öldürdüğü iddia edilen kadın 20 yıl sonra affedildi

Avustralya'da 4 çocuğunu öldürdüğü için 20 yıldır hapiste yatan kadın yeni kanıtların ortaya çıkması sonucu affedildi.

Çocuklarını öldürdüğü iddia edilen kadın 20 yıl sonra affedildi

Kathleen Folbigg isimli kadın, mahkeme jürisinin Caleb, Patrick, Sarah ve Laura isimli bebekleri öldürdüğünü tespit etmesinden sonra 20 yıl hapis yattı.

Ancak yakın tarihli bir soruşturmanın ardından bilim insanları bebeklerin doğal olarak öldüklerini belirlediğini duyurdu. 55 yaşındaki Folbigg davası, Avustralya'nın en büyük adalet hatalarından biri olarak tanımlandı.

4 ÇOCUĞU ANİ ŞEKİLDE ÖLDÜ

1989 ile 1999 yılları arasında 19 günlük ile 19 aylık arasındaki çocuklar aniden öldü ve duruşmasında savcılar Folbigg'in onları boğduğunu iddia etti. Emekli yargıç Tom Bathurst başkanlığındaki yeni soruşturmada savcılar, gen mutasyonları üzerine yapılan araştırmaların çocukların ölümlerine ilişkin anlayışlarını değiştirdiğini kabul ettiler.

Yeni Güney Galler (NSW) Başsavcısı Michael Daley Pazartesi günü, Bathurst'ün Bayan Folbigg'in suçlu olduğuna dair makul şüpheler olduğuna dair "kesin görüşe" geldiğini duyurdu.

Sonuç olarak, NSW valisi tam bir af imzaladı ve Bayan Folbigg'in hapishaneden derhal serbest bırakılmasını emretti. Daley, "Onun için 20 yıllık bir çile oldu. Yakında çıkacak. Huzur diliyorum" diyen Daley, düşüncelerinin çocukların babası Craig Folbigg ile de olduğunu sözlerine ekledi. (AA)

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