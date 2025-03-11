Çocuklarının gözü önünde... Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

Kaynak: DHA / İHA

Konya'da hakkında uzaklaştırma kararı verilen 37 yaşındaki Yusuf Adıyaman çocuklarını görme bahanesiyle geldiği evde ayrı yaşadığı 42 yaşındaki eşi Havva Adıyaman'ı tabancayla vurarak öldürdü.

Yusuf Adıyaman ardından aynı tabancayla intihar etti.

Olay, saat 21.30 sularında Karatay ilçesi Araplar Mahallesi Heybeli Sokakta gerçekleşti. Kadına Destek Uygulaması'ndan (KADES) gelen ihbar üzerine adrese giden polis ekipleri, Yusuf Adıyaman ve eşi Havva Adıyaman'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

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KADES UYGULAMASINA ÇOCUKLAR BASTI

Polisin yaptığı incelemede KADES uygulamasına evde bulunan çocukların bastığını öğrenildi. Hakkında uzaklaştırma kararı olan Yusuf Adıyaman'ın, çocukları görme bahanesiyle eve geldiği, çıkan tartışmanın ardından ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşini tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği tespit edildi.

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Çiftin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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