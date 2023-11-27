Çocuklarının yolculuğunda ana ve babalar için kılavuz

Bugüne kadar binlerce çocuk ve ailenin yaşamına dokunan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Burak Doğangün, önemli bir çalışmaya imza attı.

Ebeveynlerin, bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemine ilişkin tüm merak ettikleri soru ve sorunları Epsilon Yayınevi'nden çıkan "Geneleksel" isimli kitapta yanıtlayan Prof. Dr. Doğangün, ekran bağımlılığı, akran zorbalığı, yeme bozuklukları, disleksi, otizm, çocuklara yönelik cinsel istismar, ergenlikte cinsellik, çocuklarda depresyon ve anksiyete bozukluklar gibi sorunlara yönelik çözüm anahtarlarını bir arada yanıtlıyor.

Gazeteci Mert İnan ile nehir söyleşi şeklinde yayımlanan “Geneleksel” adlı kitabında Prof. Dr. Doğangün, çocuklarda görülen otizm, disleksi, yeme bozuklukları, uyku ve kaka tutma gibi sorunların neden ve çözümlerine yönelik detaylı bilgiler verirken, “Çocuklarınızı ancak yolculukta tanıyabilirsiniz... Unutmayın ki her çocuk ayrı bir bireydir. Onları ancak yetiştirme, büyütme yolculuğunda tanıyacaksınız. Çocuğunuzun içindeki harcın, biraz sizden, biraz üst kuşaklarınızdan, biraz yakın sosyal çevreden, biraz da toplumdan oluştuğunu göreceksiniz. Çocuklarınızın öncelikli ihtiyacının; zaman, emek, sevgi olduğunu anladıkça ayrı bir mekanizmanın, ayrı bir yapının varlığını kabullenmeye başlayacak yaşamın her evresinde yeni ve sizden farklı bir yolcunun seyahatine şahit olacaksınız" ifadelerini de kullanıyor.

Epsilon Yayınevi

Tel: (0212) 294 46 00

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Dünya tarihi Türk’süz yazılmaz

Yaptığı televizyon programlarıyla tarihi herkese sevdiren Uğur Korkmaz, alanında uzman akademisyenlerle yaptığı söyleşileri “Tarihin Seyrini Değiştiren Türkler” adıyla kitaplaştırdı.

Kitapta söyleşilerine yer verilen akademisyenler ve konu başlıkları şöyle:

*Prof. Dr. Ahmet Taşağıl / Türkler için Anadolu ne ifade ediyordu ve Türkler nasıl Müslüman oldular?

*Dr. Başak Kuzakçı / Asya Hunlarının siyasî ve sosyal yapısı nasıldı? Attila’ya neden “Tanrı’nın Kırbacı” deniliyordu?

*Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu / Cengiz Han’ı diğer boy beylerinden ayıran özellikler nelerdi? Timur, Osmanlı Devleti’ni nasıl mağlup etti?

*Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu / Malazgirt Zaferi’ne giden yolda neler yaşandı? Sultan Alp Arslan yönünü neden İstanbul’a çevirmedi?

*Prof. Dr. Abdülkadir Özcan / İstanbul neden lanetlenmiş bir şehirdi? Çandarlı Halil Paşa hain miydi?

*Prof. Dr. Feridun M. Emecen / Yavuz Sultan Selim, babası II. Bayezid’e darbe yaparak mı tahta oturdu? Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail hiç karşı karşıya geldi mi?

*Prof. Dr. Abdülkadir Özcan / Batı’da “Muhteşem Süleyman” diye bilinen Kanuni Sultan Süleyman’ın Avrupa siyaseti neydi?

*Prof. Dr. Ali Satan / I. Dünya Savaşı öncesi ülke genelinde nasıl bir hava hâkimdi? Millî Mücadele dönemi nasıl başladı?

*Prof. Dr. Vahdettin Engin / Lozan Antlaşması’nın imzalanmasında İsmet İnönü ne kadar etkiliydi

ve bu antlaşma bir başarı mı yoksa hezimet miydi?

Timaş Yayınları

Tel: (0212) 511 24 24

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Yeni başlayanlara borsa

Borsa dünyasını tarihin derinliklerine uzanan sürükleyici bir serüvene benzeten Kağan Kaya, yeni kitabıyla borsa yolculuğuna çıkacak yeni yatırımcılar için önemli püf noktalarına dikkat çekiyor.

Bu serüvenin içinde başarıdan başarısızlığa, zenginlikten yoksulluğa uzanan bir yolculuk söz konusu olduğunu vurgulayan Kağan Kaya “Borsa Yatırımcısı Olmak / Kim Korkar Borsadan” adlı kitabını şu sözlerle takdim ediyor:

“Borsa yatırımcısı olma yolculuğuna başlamadan önce bu kitabı dikkatlice okuyun. Bilgi ve deneyim kazandıkça finansal hedeflerinize ulaşmanın ne kadar tatmin edici bir deneyim olduğunu göreceksiniz. Aklınızda bulunsun; borsa yatırımı bir maraton gibidir, acele etmeden sabırla yol almalısınız. Unutmayın, borsa yatırımcısı olmak öğrenmeye ve büyümeye daima açık bir yolculuktur.”

Hayat Özlem Kayalı Yayınları

Tel:(0544) 160 44 31