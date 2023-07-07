Çocuklarınızın dikkatini nasıl geliştirirsiniz

İşte çocuklarınızın dikkatini geliştirmenin yolları…

Çocuklarınızın dikkatini nasıl geliştirirsiniz

ÇOCUKLARDA DİKKAT NASIL GELİŞTİRİLİR?

Bütün ruhsal yeteneklerimiz gibi dikkati de kuvvetlendirmek, geliştirmek elimizdedir. Birçok anne-babalar, dikkatsiz çocuğu ne yaparsa yapsınlar düzeltemeyecekleri düşünerek üzerinde durmazlar, kendi haline bırakırlar. Gerçekte ise normal bir çocuğun dikkati az bir emekle kolayca geliştirilebilir. Eğitimcilerin ve psikologların çocukta dikkati arttırmak için önerilerini 12 maddede özetleyebiliriz;

Yanında, doğrudan doğruya kendisine değil, başkalarına meraklı olaylar, hikayeler anlatın; bu arada onun ilgisini çekeceğini bir noktaya dokunun, açıklamadan bırakın. Dikkati artacak, merak edip soracaktır.

Otomobil, bisiklet, yazı makinesi, dikiş makinesi, çamaşır makinesi, ütü, elektrikli bir araç kullanırken dikkat edilmesi gereken noktaları ona, sözle anlatmakla birlikte, bunları kullanırken kendisini yanınıza alıp bunları ayrıca gösterin.

Her şeyin basma kalıp bilinen yanlarından başka, bildiğiniz, ya da bir kitapta dergide okuyup yeni öğrendiğiniz bilgileri, sırası geldiğinde çocuğunuza da anlatın. Böylece çocukta her şeyi üzerine yeni yeni bilgiler edinmek merakı uyanır, bu da dikkati kamçılar.

Merak uyandırıcı sorularla çocukta çevresini araştırıcı bir gözle inceleme alışkanlığı yaratın.

Çocukta pul, böcek, bitki koleksiyonu gibi meraklar uyandırmaya çalışın.

İlk bakışta birbirine benzeyen şeyler arasındaki farkları gösterin.

Üzerine dikkatini çekmek istediğiniz şeyi ona doğrudan doğruya değil, dolaylı gösterin; hatta mümkünse, bırakın o kendi keşfetsin, merak etsin, kurcalasın.

"Aman! Ne dikkatsiz şeysin!" gibi sözlerle onunla konuşmayın. Bu azar onda ters bir tepki uyandırır, dikkatini geliştirmek için etkili olmaz.

Dikkatin faydalarını, zararlarını çocuğa göstererek, onda kendiliğinden dikkatini işletmek isteğini yaratmaya çalışın.

Dikkatle yapmasını istediğiniz iş üzerinde çalışırken, yanında bulunun, onun yaptığı dikkatsizlikleri kollayın, uygun bir dille bunları hatırlatın.

Çocuğunuza yaşına göre az bir zorlukla çözebileceği bilmeceler verin.

Çocuğun nelere ilgi duyduğunu öğrenin, ona bu konularda ilgili kitap, oyuncak gibi şeyler vererek oyalanmasını sağlayın. Bu ilgiler onun dikkatini kendiliğinden geliştirir.

Öne Çıkanlar
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?
Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti ne kadar kaç TL?
Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti ne kadar kaç TL?
Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu?
Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu?
Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?
Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
Son Haberler
Emre Ulaş KDV zammından sonra yeni kazığın karikatürünü çizdi Ekonomi
Emre Ulaş KDV zammından sonra yeni kazığın karikatürünü çizdi
Antalya’da kumar baskını Güncel
Antalya’da kumar baskını
Almanya'da çocuk veya hamilelerin bulunduğu otomobillerde sigaranın yasaklanması gündemde Dünya
Almanya'da çocuk veya hamilelerin bulunduğu otomobillerde sigaranın yasaklanması gündemde
Ankara’da trafik kazası Güncel
Ankara’da trafik kazası
Karpuz zayıflatıyor mu, şişmanlatıyor mu? Şifalı Bitkiler
Karpuz zayıflatıyor mu, şişmanlatıyor mu?
Luigi Datome basketbola veda etti Spor
Luigi Datome basketbola veda etti
Windows 12'nin yayınlanacağı tarih ortaya çıktı Teknoloji - Otomotiv
Windows 12'nin yayınlanacağı tarih ortaya çıktı