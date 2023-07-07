Çocuklarınızın dikkatini nasıl geliştirirsiniz

ÇOCUKLARDA DİKKAT NASIL GELİŞTİRİLİR?

Bütün ruhsal yeteneklerimiz gibi dikkati de kuvvetlendirmek, geliştirmek elimizdedir. Birçok anne-babalar, dikkatsiz çocuğu ne yaparsa yapsınlar düzeltemeyecekleri düşünerek üzerinde durmazlar, kendi haline bırakırlar. Gerçekte ise normal bir çocuğun dikkati az bir emekle kolayca geliştirilebilir. Eğitimcilerin ve psikologların çocukta dikkati arttırmak için önerilerini 12 maddede özetleyebiliriz;

Yanında, doğrudan doğruya kendisine değil, başkalarına meraklı olaylar, hikayeler anlatın; bu arada onun ilgisini çekeceğini bir noktaya dokunun, açıklamadan bırakın. Dikkati artacak, merak edip soracaktır.

Otomobil, bisiklet, yazı makinesi, dikiş makinesi, çamaşır makinesi, ütü, elektrikli bir araç kullanırken dikkat edilmesi gereken noktaları ona, sözle anlatmakla birlikte, bunları kullanırken kendisini yanınıza alıp bunları ayrıca gösterin.

Her şeyin basma kalıp bilinen yanlarından başka, bildiğiniz, ya da bir kitapta dergide okuyup yeni öğrendiğiniz bilgileri, sırası geldiğinde çocuğunuza da anlatın. Böylece çocukta her şeyi üzerine yeni yeni bilgiler edinmek merakı uyanır, bu da dikkati kamçılar.

Merak uyandırıcı sorularla çocukta çevresini araştırıcı bir gözle inceleme alışkanlığı yaratın.

Çocukta pul, böcek, bitki koleksiyonu gibi meraklar uyandırmaya çalışın.

İlk bakışta birbirine benzeyen şeyler arasındaki farkları gösterin.



Üzerine dikkatini çekmek istediğiniz şeyi ona doğrudan doğruya değil, dolaylı gösterin; hatta mümkünse, bırakın o kendi keşfetsin, merak etsin, kurcalasın.

"Aman! Ne dikkatsiz şeysin!" gibi sözlerle onunla konuşmayın. Bu azar onda ters bir tepki uyandırır, dikkatini geliştirmek için etkili olmaz.

Dikkatin faydalarını, zararlarını çocuğa göstererek, onda kendiliğinden dikkatini işletmek isteğini yaratmaya çalışın.

Dikkatle yapmasını istediğiniz iş üzerinde çalışırken, yanında bulunun, onun yaptığı dikkatsizlikleri kollayın, uygun bir dille bunları hatırlatın.

Çocuğunuza yaşına göre az bir zorlukla çözebileceği bilmeceler verin.

Çocuğun nelere ilgi duyduğunu öğrenin, ona bu konularda ilgili kitap, oyuncak gibi şeyler vererek oyalanmasını sağlayın. Bu ilgiler onun dikkatini kendiliğinden geliştirir.