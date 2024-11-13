Çocukluk hayali 67 yaşında gerçekleşti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Çocukluk hayali 67 yaşında gerçekleşti

Samsun Büyükşehir Belediyesi, küçüklüğünden beri itfaiyeci olmayı hayal eden 67 yaşındaki Nimet Saral'ın bu arzusunu yerine getirdi.

Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 2 yıldır Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan Nimet Saral'ın çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Hayatı boyunca itfaiyeci olmayı isteyen ancak şartlar nedeniyle bu hayalini bir türlü gerçekleştiremeyen Saral, Samsun Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle bu arzusuna kavuştu.

Büyükşehir, Saral'ın hayalini gerçekleştirmek için hemen harekete geçti ve onu Samsun İtfaiyesi'ne davet etti. Nimet Saral, Samsun İtfaiyesi'ne ilk adımını attığında onu bekleyen sürprizlerle karşılaştı. Tam donanımlı itfaiye kıyafeti ve üzerine takılan itfaiyeci kaskı Saral'ın hayalini gerçeğe dönüştürmenin ilk adımını oluşturdu.

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞADI

İtfaiyecilik mesleğinin zorluklarını ve önemini daha yakından deneyimlemesi için Saral'a uygulamalı eğitim de verildi. İlk olarak itfaiye araçları ve ekipmanları tanıtıldı. Nimet Saral, farklı itfaiye araçlarını ve kullanılan ekipmanları inceledi. Ardından bir yangın söndürme simülasyonu yapıldı.

Bu simülasyon sayesinde Saral, itfaiyeciliğin ne kadar titizlik ve cesaret gerektiren bir meslek olduğunu bizzat deneyimleme fırsatı buldu.

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Samsun İtfaiyesi'nin düzenlediği bu özel etkinlik, Nimet Saral için hayatının en anlamlı anılarından biri haline geldi.

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Hem eğitim boyunca yaşadığı heyecan hem de bu unutulmaz deneyimi yaşarken gözlerindeki mutluluk onun hayalini gerçekleştirmenin verdiği gururu gözler önüne serdi.

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