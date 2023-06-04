Çoğu insanın gidip yaşamak istediği yer. Finlandiya hakkında bilmediğiniz 9 önemli bilgi

Çoğu insanın hayalerini süsleyen Finlandiya hakkında daha önce duymadığınız ilginç bilgiler…

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Çoğu insanın gidip yaşamak istediği yer. Finlandiya hakkında bilmediğiniz 9 önemli bilgi 1
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Çoğu insanın gidip yaşamak istediği yer. Finlandiya hakkında bilmediğiniz 9 önemli bilgi 2

Sayfa Editörü: Bengü Zorlu

Batmayan Güneş; Finlandiya’da yaşanan bu muhteşem doğa olayının ismi ‘Gece Yarısı Güneşi’. Özellikle Lapland bölgesinde iki ay boyunca güneş hiç batmaz. Batar gibi olur ve daha sonra tekrar doğar.

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Çoğu insanın gidip yaşamak istediği yer. Finlandiya hakkında bilmediğiniz 9 önemli bilgi 3

Bir zamanların efsane telefon markası Nokia Finlandiya’da kuruldu.

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Çoğu insanın gidip yaşamak istediği yer. Finlandiya hakkında bilmediğiniz 9 önemli bilgi 4

Kuzey ışıkları Finlandiya’nın Lapland bölgesinde özellikle Mart ve Eylül aylarında çıplak gözle seyredilebilecek muhteşem bir doğa olayıdır. Her insanın ömründe bir kez görmesi gerekir.

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Çoğu insanın gidip yaşamak istediği yer. Finlandiya hakkında bilmediğiniz 9 önemli bilgi 5

Finlandiya’da kumarhaneler hükümet tarafından işletilmekte ve kazancın tamamı hayır kurumlarına bağışlanmaktadır.

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Çoğu insanın gidip yaşamak istediği yer. Finlandiya hakkında bilmediğiniz 9 önemli bilgi 6

Finlandiya’da hız ve trafik cezaları araç sahibinin gelirine göre belirlenmektedir. Geliri düşük insanlara düşük trafik cezası, yüksek gelirli insanlara ise yüksel trafik cezası yazılmaktadır. Tek bir hız sınırı ihlali için 200.000 euro para cezası kesildiği olmuştur.

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Çoğu insanın gidip yaşamak istediği yer. Finlandiya hakkında bilmediğiniz 9 önemli bilgi 7

Finlandiya’da temel insan hakkı olarak kabul edildiği için internet bedavadır. Her vatandaş interneti ücretsiz olarak kullanmaktadır.

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Çoğu insanın gidip yaşamak istediği yer. Finlandiya hakkında bilmediğiniz 9 önemli bilgi 8

Finlandiya’da özel okul diye bir şey yoktur. Ayrıca eğitim masraflarının tümü devlet tarafından karşılanmaktadır. Herkes eşit olarak eğitim görmektedir.

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Çoğu insanın gidip yaşamak istediği yer. Finlandiya hakkında bilmediğiniz 9 önemli bilgi 9

Devlet doğuma teşvik etmek için doğum yapan anneye 3 yıl ücretli izin vermektedir. Doğum yapan kadına, çalışmasa bile 3 yıl boyunca maaş ödenmektedir. Bez ve mama masrafları karşılanmaktadır.

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Çoğu insanın gidip yaşamak istediği yer. Finlandiya hakkında bilmediğiniz 9 önemli bilgi 10

Finlandiya, eğitim seviyesi en gelişmiş ülkedir. Neredeyse bütün çocuklar 10 yaşına kadar İsveççe, Fince ve İngilizce öğrenmektedir.

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Çoğu insanın gidip yaşamak istediği yer. Finlandiya hakkında bilmediğiniz 9 önemli bilgi 11
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