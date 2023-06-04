Çoğu insanın gidip yaşamak istediği yer. Finlandiya hakkında bilmediğiniz 9 önemli bilgi

Sayfa Editörü: Bengü Zorlu

Batmayan Güneş; Finlandiya’da yaşanan bu muhteşem doğa olayının ismi ‘Gece Yarısı Güneşi’. Özellikle Lapland bölgesinde iki ay boyunca güneş hiç batmaz. Batar gibi olur ve daha sonra tekrar doğar.