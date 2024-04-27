İYİ Parti'nin yeni lideri Müsavat Dervişoğlu’ndan ilk açıklama. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

İYİ Parti'nin yeni lideri Müsavat Dervişoğlu’ndan ilk açıklama. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Kaynak: AA / İHA
İYİ Parti’nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu. Dervişoğlu, seçim zaferi sonrası yaptığı konuşmada, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını açıkladı.
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İYİ Parti'nin yeni lideri Müsavat Dervişoğlu’ndan ilk açıklama. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak 1

ATO Congresium'da gerçekleştirilen kurultayda genel başkanlık için Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın ile Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz yarıştı. İlk iki turda hiçbir adayın salt çoğunluğa ulaşamadığı seçim üçünü tura kaldı. Salt çoğunluğun aranmadığı üçüncü turda 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti'nin yeni genel başkanı olurken, ikinci turda 565 oy alan Koray Aydın ise bu turda 548 oy aldı.

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İYİ Parti'nin yeni lideri Müsavat Dervişoğlu’ndan ilk açıklama. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak 2

"ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

İYİ Parti’nin yeni genel başkanı Dervişoğlu, teşekkür konuşmasında şunları ifade etti:

Kendisinin bir yarış kazanmadığını belirten Dervişoğlu, bu seçimin iyiler ve cesurlar hareketinin nasıl bir hareket olduğunun en büyük delili olduğunu söyledi. Koray Aydın’ın aile büyüğü ve ağabeyi olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, “Sayın Tolga Akalın da kardeşim ve ailemin bir ferdidir. Sizlerin adayları olarak bu yolculuğa çıktık. Siz asıl çok büyük ailesiniz. Size mensup olmaktan hepimiz iftihar ediyoruz” diye konuştu.

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İYİ Parti'nin yeni lideri Müsavat Dervişoğlu’ndan ilk açıklama. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak 3

Dervişoğlu, bugünden itibaren birbirlerine sarılarak yaralarını saracaklarını belirtirken, “Ondan sonra da iktidar yolculuğuna ağabeyim Koray Aydın'la kardeşim Tolga Akalın'la ve sizlerle devam edeceğiz. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ne mutlu Türküm diyene" diye konuştu.

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İYİ Parti'nin yeni lideri Müsavat Dervişoğlu’ndan ilk açıklama. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak 4

İLK İKİ TURDA SALT ÇOĞUNLUK ŞARTI ARANIYOR

İYİ Parti tüzüğüne göre, genel başkanlık seçiminde ilk iki turda salt çoğunluk elde edilmesi gerekiyor. Buna göre, yaklaşık 1302 kayıtlı delegenin yarısından bir fazlasının oyunu alan, genel başkan oluyor. Kurultayda, ilk iki turda aranan çoğunluk bulunmadığı takdirde üçüncü tura geçiliyor. Üçüncü turda ise en çok oyu alan iki aday yarışır ve en fazla oyu alan genel başkan olur. Bu arada kurultayda birden fazla aday olduğu için tüzük kapsamında her aday için ayrı oy pusulası kullanıldı. Buna göre, Koray Aydın sarı, Müsavat Dervişoğlu mavi, Tolga Akalın beyaz ve Günay Kodaz ise kırmızı renkli pusula ile temsil edildi.

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