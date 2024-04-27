İYİ Parti'nin yeni lideri Müsavat Dervişoğlu’ndan ilk açıklama. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

İLK İKİ TURDA SALT ÇOĞUNLUK ŞARTI ARANIYOR

İYİ Parti tüzüğüne göre, genel başkanlık seçiminde ilk iki turda salt çoğunluk elde edilmesi gerekiyor. Buna göre, yaklaşık 1302 kayıtlı delegenin yarısından bir fazlasının oyunu alan, genel başkan oluyor. Kurultayda, ilk iki turda aranan çoğunluk bulunmadığı takdirde üçüncü tura geçiliyor. Üçüncü turda ise en çok oyu alan iki aday yarışır ve en fazla oyu alan genel başkan olur. Bu arada kurultayda birden fazla aday olduğu için tüzük kapsamında her aday için ayrı oy pusulası kullanıldı. Buna göre, Koray Aydın sarı, Müsavat Dervişoğlu mavi, Tolga Akalın beyaz ve Günay Kodaz ise kırmızı renkli pusula ile temsil edildi.