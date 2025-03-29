Çok acı! 2 küçük çocuk yangında can verdi

Kaynak: İHA

Annesi komşuya gidince evde yalnız kalan 6 yaşındaki zihinsel engelli çocuk ile 5 yaşındaki kuzeni çıkan yangında hayatını kaybetti

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 674 Sokak'ta bulunan 2 katlı evin üst katında meydana geldi. İddiaya göre, Anne Y.G. komşuya gittiği için 6 yaşındaki zihinsel engelli Doğukan G. ile 5 yaşındaki kuzeni Kurtuluş Can N. evde yalnız kaldı. Bu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri eve girip yangını söndürürken yan yana 2 çocuğun cansız bedenine ulaştı. Çocukların yakınları, olay yerinde gözyaşı döktü.

Olay yerinde polis ve savcının incelemesinin ardından çocukların cansız bedeninin adli tıpa kaldırılacağı belirtildi.

Son Haberler
Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası promosyonu artırdı! Nisan'a özel ödemeler
Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası promosyonu artırdı! Nisan'a özel ödemeler
İmamoğlu protestosunda mahkemeye sevk edilen gençler hakkında flaş gelişme!
İmamoğlu protestosunda mahkemeye sevk edilen gençler hakkında flaş gelişme!
Çok acı! 2 küçük çocuk yangında can verdi
Çok acı! 2 küçük çocuk yangında can verdi
Mark Clattenburg Frankowski'nin kırmızı kartını değerlendirdi
Mark Clattenburg Frankowski'nin kırmızı kartını değerlendirdi
Espressolab'da sandalyeler havada uçuştu! 4 kişi gözaltında
Espressolab'da sandalyeler havada uçuştu! 4 kişi gözaltında