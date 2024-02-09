Çok ağlamayın başınıza o rahatsızlık gelebilir

Ağlamak, gözyaşı bezlerinin daha çok gözyaşı salgılamasına sebep olabilir, ancak arpacık oluşması için tek etken bu değildir. Diğer etkenler arasında gözyaşı bezlerinin büyüklüğü, salgı üretim hızı ve gözyaşı kanalının tıkanıklığı sayılabilir. Arpacık, gözyaşı bezlerinin normalden fazla gözyaşı salgılaması sonucu ortaya çıkar. Gözyaşı salgısı, gözlerin nemli ve korunaklı kalmasını sağlar. Fakat, bazen gözyaşı bezleri normalden fazla gözyaşı salgılayabilir ve bu salgı göz kenarında toplanabilir.

BEBEKLERDE ARPACIK NEDEN OLUR?

Bebeklerin gözyaşı kanalları tam gelişmediği için, gözyaşı salgısı kanallardan akması gerektiğinden daha yavaş akar ve tıkanma olasılığı daha fazladır. Bu da arpacık oluşumuna zemin hazırlar. Bağışıklık sistemi tam gelişmediği için, bebekler enfeksiyon veya alerji gibi durumlara daha yatkındır. Bu da gözyaşı bezlerinin normalden fazla gözyaşı salgılamasına ve arpacık oluşmasına neden olabilir. Ayrıca, bebeklerin gözyaşı salgı miktarı genel olarak daha yüksektir, bu da gözyaşı kanallarının daha kolay tıkanmasına ve arpacık oluşmasına sebep olabilir.

BEBEKLERDE ARPACIK İÇİN NE YAPMALI?

Bebeklerde arpacık için şunlar tavsiye edilir: Su, Probiyotik süt, Yulaf ezmesi, Tuzlu su ve elbette anne sütü.

ÜZÜNTÜ ARPACIK ÇIKARIR MI?

Hayır, direkt olarak üzüntü arpacık çıkarmaz. Fiziksel olarak duygusal durumların cilt üzerinde bir etkisi yoktur ancak duygusal durumlar hormon salgılanmasını ve vücuttaki biyokimyasal değişimleri tetikleyebilir. Bu değişimler cildin sağlıklı çalışmasını engelleyebilir ve arpacık oluşumuna neden olabilir. Ayrıca stres ve kaygı gibi duygusal durumlar uyku düzenini bozabilir ve cildin iyileşme sürecini yavaşlatabilir, bu da arpacık oluşumuna neden olabilir.

ARPACIĞI İĞNEYLE PATLATMAK DOĞRU MU?

Evet, arpacıklar iğne ile patlatılabilir. Mikro iğneleme tedavisi, cildin üst katmanına iğnelerle küçük delikler açarak cildin hücre yenilenmesini hızlandırmayı amaçlar. Bu işlem sonucunda cildin ürettiği kolajen ve elastin miktarı artar ve cildin görünümü daha düzgün ve canlı olur. Ayrıca bu tedavi arpacıkların görünümünü azaltmak için kullanılabilir çünkü arpacıklar cildin hücre yenilenmesinin yavaşladığı yerlerdir. Ancak bu yöntem cildin hassas olması durumunda enfeksiyon, kızarıklık ve hassasiyet gibi yan etkilere neden olabilir. Ayrıca cildin kolayca tahriş olması durumunda durumu daha da kötüleştirebilir. Bu yüzden mikro iğneleme tedavisi uygulamadan önce cildinizin durumunu ve bu yöntem ile ilgili riskleri bir dermatolog ya da cilt uzmanı ile konuşmanız önerilir.



