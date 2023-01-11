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Muslera'dan Fenerbahçe açıklaması

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 11:52
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''Çok çalıştık'' Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan derbi yorumu

Muslera'dan Fenerbahçe açıklaması
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Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, flaş açıklamalarda bulundu.

İşte Muslera'nın açıklamaları;

"Ahmet Çalık'ın ailesine baş sağlığı dilemek istiyorum. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı."

"Derbiye çok çalıştık. Eksiklerimizin üzerine gittik. Güzel bir sonuç aldık. Mutluyuz."

"Abdülkerim Bardakcı, Konyaspor'da çok iyi sezon geçirdi. Türkiye'deki en iyi stoperlerden. Marcao da çok iyi oynadı ve şu an İspanya'da. Çok karşılaştırmaya gerek yok. İkisi de kaliteli oyuncu."

''Yönetim büyük değişiklikler yaptı. Hoca değişimi yaptılar, iyi transferler yaptılar. keyifli bir şekilde çalışıyoruz. Sonuçlar böylece iyi geliyor. Sonuçların iyi gelmesi için çalışmaya devam edeceğiz.''

''Fenerbahçe'yi analiz ettik. Asla kolay değil. Sonuç 3-0, onlar da iyi mücadele etti. Taraftar için özel bir şey. O açıdan baktığımızda çok güzel bir galibiyet.''

''Bütün takımlara kıymet biçmek gerekiyor. Türkiye'de bütün takımlara karşı oynamak zor. Fenerbahçe'yi yendik, Hatayspor kolay gibi bir şey yok. Hatayspor maçı daha zor geçecek. Derbiye hazırlanır gibi hazırlanacağız.''

''Her gün çalışıyorum, en iyisi için çalışıyorum. Galatasaray'a nasıl en iyisini veririm, buna odaklanıyorum. Kimseyle kendimi kıyaslamam. Bunu sizler yapabilirsiniz.''

''Evde çocuklarla zaman geçiriyorum, çok fazla maç izleyemiyorum. Kalecilere çok sert eleştiriler yapıyorlar. Onlar da insan ve hata yapabilirler.''

"Fiziğim el verdiği sürece futbola devam edeceğim. Sonrasında neler olacak göreceğiz."

''Sezonun bitmesine daha çok var. Her maç zor olacak. Türkiye Kupası var, o da hedeflerimizden biri. Şampiyonluk şu an bir hayal ve bu hayalimizi gerçekleştirmek için devam edeceğiz.''

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