Çok gezen çok bilir atasözünün anlamı nedir?

Çok gezen çok bilir atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Çok gezen çok bilir atasözünün anlamı nedir?

Çok gezen çok bilir atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Çok gezen kişi daha çok deneyim kazanır, daha çok insan tanır, daha çok kişiyle muhabbet edebilme imkanı bulur. Her kültürden kişiyle diyalog kuralabileceği için bu kişiler aklındaki soruyu birden fazla kişiye sorabilir.

Her soruya her kültürden kişi farklı cevaplar verebilir. Çok gezen kişi de bu cevaplar arasından aldığı bilgileri süzerek en doğrusuna ulaşabilir.

ÇOK GEZEN ÇOK BİLİR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Önce İtalya sonra Hollanda'ya gitti, yurt dışı görmüş insan tabi sorduğumuz her şeyi biliyor. Ne demişler, çok gezen çok bilir.

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