Beşiktaş ile Antalyaspor'un kapışmasında büyük heyecan vardı.

Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede top bir o kalede bir bu kaledeydi. Antalyaspor ilk saniyelerde Samudio ile öne geçerken, çabuk reaksiyon gösteren Beşiktaş 13 ve 23'te Immobiye'nin sayılarıyla üstünlüğü yakaladı. Antalyaspor 51'de yine Samudio ile umutlandı. Ancak Siyah-Beyazlı ekip 56'da Rafa Silva ve 90+5'te Muci'nin golleriyle karşılaşmayı 4-2 kazanmayı başardı.

90 dakika boyunca iki takımın da ortaya koyduğu performans futbolseverlere büyük heyecan yaşattı.

Karşılaşma sonunda da hasret kaldığımız görüntüler yaşandı.

Futbol oynadığı dönemde Fenerbahçe'nin efsaneleri arasına giren, şimdi Antalyaspor'un başında bulunan Alex de Souza bitiş düdüğüyle birlikte soluğu Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un yanında aldı.

İkili birbirlerine sarılıp sohbet ederken, sahayı birlikte terk etti. Bu görüntüleri izleyenler "Çok güzel hareketler bunlar" yorumunu yaptı.