Çok Güzel Hareketler’de İnci Taneleri skeci kalp yakacak. Gizlice çekip paylaştılar

Kanal D ekranlarının merakla beklenen dizisi İnci Taneleri 25 Ocak Perşembe günü izleyiciyle buluşacak. BKM ve Yılmaz Erdoğan imzalı dizideki meşhur Dilber sahnesi Çok Güzel Hareketler 2’de skeç olarak izleyici beğenisine sunuldu.

Çok Güzel Hareketler 2’de yapılan skeç henüz televizyonda yayınlanmadan söz konusu anlar izlemeye giden bir seyirci tarafından videosu alınıp sosyal medyada paylaşıldı.

Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin yer aldığı tanıtım fragmanında Ergüçlü'nün enfes dansı ve arkada çalan müzik hala gündemden düşmezken, "Dilber evin barkın yok mu?" akımı sosyal medyayı kasıp kavurdu.

"İnci Taneleri", Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem Yücedağ karakterinin hapisten çıktıktan sonra, aradan geçen yıllar boyunca kaybettiklerini bulma mücadelesini ele alacak. Azem'in eşini öldürdükten sonra hapse girişini gösteren ilk fragmandan sonra dizi kadın cinayetlerini romantikleştirdiği gerekçesiyle tepkilere neden olmuştu.