Çok Güzel Hareketler’in yıldızı baba oldu. 'Ailemizin yeni çekik gözlü üyesi'

Oyuncu Metin Pıhlıs ve eşi Gamze Pıhlıs bebekleri Parla'ya kavuştu.

Çok Güzel Hareketler’in yıldızı baba oldu. 'Ailemizin yeni çekik gözlü üyesi'

Editör: Ersoy ÖZDEM

Çok Güzel Hareketler 2 adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyuran Metin Pıhlıs, 2019 yılında sevgilisi Gamze Ergun ile nikah masasına oturmuştu.

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Mutlu bir hayat süren çift evliliklerini bebekle taçlandırdı. İlk kez anne-baba olmaya heyecanı yaşayan çift kızları Parla'ya kavuştu.

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Genç oyuncu güzel haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu: "Sevgili eşim Gamze Pıhlıs ile ortaklaşa yaptığımız, ailemizin yeni çekik gözlü üyesi Parla Pıhlıs aramızda. Hayatımıza hoş geldin Parla. Adın gibi hep Parla"

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