Çok Güzel Hareketler oyuncusundan müjdeli haber

'Çok Güzel Hareketler 2'nin skeç yazarlarından ve oyuncularından Atakan Çelik, hayatının en heyecanlı günlerini yaşıyor.

2017'de nikâh masasına oturan Atakan Çelik ile Zeynep Mızrak Çelik, yakın zamanda bebek sahibi olacak.

Ünlü oyuncunun eşinin 8.5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Kız bebek bekleyen çift, isim konusunda henüz karar vermedi.

'Çok Güzel Hareketler 2'de canlandırdığı tiplemelerle ünlenen Atakan Çelik, 'Organize İşler Sazan Sarmalı' ve 'Ramo' gibi yapımlarda da rol almıştı. Çelik'in aynı zamanda bestecilik ve şarkıcılık kimliği de bulunuyor.

