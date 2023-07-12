Çok kritik dört gün belli oldu. Meteoroloji saat verdi. Bakan Koca uyardı

Meteoroloji saat vermişti. Sıcaklıkların 10 derece birden yükseleceği bildirildi. Bakan Koca kritik dört günle ilgili uyardı.

Çok kritik dört gün belli oldu. Meteoroloji saat verdi. Bakan Koca uyardı

Meteoroloji 13 Temmuz Perşembe ve 16 Temmuz Pazar günü arasındaki günlere dikkat çekerek uyarıda bulunmuştu.

Sıcak hava dalgası nedeniyle, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerimizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekliliği vurgulanmıştı.

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DIŞARIYA ÇIKMAYIN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan da sıcaklıklara karşı bir uyarı geldi. Bakan Koca sosyal medya hesabından, “SICAK ÇARPMASI, vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı, Hipertermi olarak da bilinen ciddi bir klinik durumdur. Yaşlılar ve çocuklar; diyabet hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, astım gibi kronik rahatsızlıkları olanlar sıcak çarpması için yüksek risk grubundadır. Bu gruptakilerin gün içinde sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz” ifadelerine yer verdi.

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