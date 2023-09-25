Çok şiddetli fırtına geliyor. İstanbul Valiliği uyardı

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceğini duyurdu. Valilik, olumsuzluklara karşı tedbir çağrısı yaptı.

KAYNAK: AA
Çok şiddetli fırtına geliyor. İstanbul Valiliği uyardı

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren etkili olarak fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.

firtina.jpgVALİLİK FIRTINA İÇİN SAAT VERDİ

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği vurgulanarak, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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