Çöken inşaatın sorumlularına 48 milyon dolar ceza. Tabii ki Türkiye'de değil

Brezilya'nın São Paulo kentindeki bir şantiyenin çökmesi nedeniyle yetkililere ve inşaat şirketlerine yargıç tarafından tarihi bir ceza verildi. Sorumlular tam tamına 48 milyon dolar (1.48 milyar TL) para cezasına çarptırıldı.

2007 yılında yaşanan kazada, büyük bir obruğun aniden açılarak yayaları ve araçları yutması sonucu 7 kişi hayatını kaybetmişti. Metro sistemini genişletmek için bir tünel kazarken toprak çökmesinin yaşandığı kaza sonrası yargıç, çökmenin "ihmalkar" ve "tehlikeli" eylemlerden kaynaklandığını söyledi.

Brezilyalı Yargıç Marcos de Lima Porta, inşaat projesinden sorumlu olanların, tünelde "acil" destek yapılarına ihtiyaç olduğunu söyleyen uzmanların uyarılarını dikkate almadıklarını ve zaman kazanmak için işi ilerlettiklerini ifade etti.

6 kişi ve 6 şirket hakkında işçilere tazminat ödenmesine karar verildi. İşçilerden biri 2018 yılında hayatını kaybetti ancak hakim mirasçılarına cezanın ödemesi gerektiğine karar verdi.

Davanın savcıları, felaketin Brezilya'nın en işlek şehri olan São Paulo nüfusu üzerinde "olağanüstü yoğun" bir travmaya neden olduğunu söyledi.

Mahkum edilenlerin ise temyize gitmesi bekleniyor.