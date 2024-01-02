Çökertme kebabı eti, patatesi ve yoğurduyla herkesin sevdiği bir yemek. Kebapçılarda ve restoranlarda yediğimiz çökertme kebabını evde kendi mutfağımızda da yapabiliriz. Peki, Çökertme kebabı nasıl yapılır? Çökertme kebabı tarifi için malzemeler neler?

İşte Çökertme kebabı tarifi…

ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 300 gram dana kontrfile

- 2 yemek kaşığı sıvıyağ

- Yarım çay kaşığı su

- Yarım çay kaşığı karabiber

- 1 adet soğan

- Yarım çay bardağı zeytinyağı

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1'er çay kaşığı kimyon ve karabiber

- Yarım su bardağı süt

- 1 bardak soda

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 2 adet patates

- 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

- 1 adet domates (rendelenmiş)

- 1 su bardağı sarımsaklı yoğurt

ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Çökertme kebabı için eti uzun şeritler hâlinde dilimleyerek marine ediniz.

Patatesleri soyduktan sonra kibrit gibi ince ince dilimleyin ve yağda kızartın.

Hazırladığınız etleri döküm tavada az yağda kızartın ve karabiber, tuz ekleyin.

Tereyağını tavada eritin ve üzerine biber, domates ekleyerek yaklaşık 10 dakika kadar pişirin.

Tüm bu işlemlerden sonra Çökertme kebabını hazırlamaya geçin. Tabağın en altına patates, et ve en son domates sos olacak şekilde yerleştirin. İsterseniz en alta yoğurt da koyabilirsiniz.