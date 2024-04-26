Çöl tozu ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Erkavim Yıldırım
Çöl tozu ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Son günlerde Türkiye’yi etkisi altına alan çöl tozuyla ilgili uzmanlardan uyarılar geldi.

Çöl tozları, rüzgarlarla taşınarak Türkiye'nin atmosferini etkisi altına almış durumda olduğu biliniyor.

Bu doğal olay, son zamanlarda atmosferdeki varlığıyla dikkat çekiyor ve uzmanlar, bu durumun bazı sağlık sorunlarına neden olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Özellikle solunum yolu rahatsızlıkları olan bireylerin, çöl tozlarının yayılması sürecinde daha fazla dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.

ÇÖL TOZUNUN ETKİLERİ VE ÖNLEMLER

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, çöl tozunun solunum yolu hastalıklarını tetikleyebileceğini ve koruyucu maske kullanımının önemini vurguladı.

Astım, bronşit ve KOAH hastaları çöl tozundan daha fazla etkilenir ve ekstra önlemlerin alınması önerildi.

Dışarı çıkarken yüz maskesi kullanılmalı, evde ise pencereler kapalı tutulmalı ve hava filtreleri kullanılması tavsiye edildi.

Tozun neden olduğu tahrişi azaltmak için bol su içmek, göz damlaları ve alerji ilaçları kullanmak faydalı olacak.

METEOROLOJİK DURUM VE TAVSİYELER

Meteoroloji, yağışlı hava ve çöl tozunun etkili olacağı bölgeleri belirtiyor ve halkı uyardı.

Güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarlar nedeniyle çöl tozunun birkaç gün daha etkili olması bekleniyor.

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.

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