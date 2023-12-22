Collina 'yalvarıyorum' diyerek açıkladı: Türkiye sözleri

Kaynak: Haber Merkezi
Collina 'yalvarıyorum' diyerek açıkladı: Türkiye sözleri
Eski hakem ve FIFA Hakem Komitesi Başkanı olan Collina, hakemlerle ilgili flaş açıklamalar yaptı.

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, son dönemlerde özellikle Türkiye'de yaşanan hakem saldırıları ile ilgili konuştu.

2002 FIFA Dünya Kupası finalinde de düdük çalan eski hakem Collina, futbolda hakeme saldırı olaylarının sadece Türkiye'nin sorunu olmadığını ifade etti.

Collina'nın hakem ile ilgili açıklamaları şöyle;

"Bu olay (Türkiye'de hakeme yönelik saldırı olayı), medya tarafından bildirildi, ancak medyanın dikkatini çekmeyen, amatör liglerde, taban futbolunda hakemleri içeren birçok olay var. Bu hakemlerin çoğu genç, erkek ve kız çocuklarından oluşuyor. Bu hakemlerin çoğu, sözlü, hatta fiziksel saldırılarla karşı karşıya kalıyor. Sözlü ve fiziksel tacize uğruyorlar ve onları istismar edenler de çoğu zaman maç oynayan kız ve erkek çocukların ebeveynleridir. Bu, kabul edilemez. Yeter artık. Bu, futbolu öldürebilecek kanserdir. Bu doğru. Dünyanın dört bir yanındaki futbol liderlerine çok geç olmadan bir şeyler yapmaları için yalvarıyorum. Yeter artık."

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