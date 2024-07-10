Colorado’da veba

Pueblo Halk Sağlığı ve Çevre Departmanı tarafından yapılan açıklamada, ön testler sonucunda bir kişide vebaya rastlandığı belirtildi.

Enfeksiyonun kaynağının araştırıldığı ve vebanın antibiyotikle başarılı bir şekilde tedavi edildiği ifade edildi. Açıklamada, bu tür durumlarda tedavinin hemen yapılmasının önemine vurgu yapıldı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 1970-2022 yılları arasında Colorado'da toplam 67 veba vakası görüldüğü kaydedildi. Ayrıca, 14 Mart'ta New Mexico eyaletinde bir kişinin vebadan yaşamını yitirdiği bilgisi hatırlatıldı.