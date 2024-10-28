Comédie-Française Türkiye’de!

Avignon Festivali Artistik Direktörü ve çağımızın en heyecan verici yönetmenlerinden Tiago Rodrigues’in yönettiği oyun, 2 ve 3 Kasım tarihlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.

İNTİKAM ve ADALET ARASINDAKİ İLİŞKİ

Prömiyeri bu yaz Fransa’daki Avignon Festivali’nde gerçekleştirilen Comédie-Française’in en yeni oyunu “Hekabe, Hekabe Değil”, ENKA Vakfı desteğiyle 28. İstanbul Tiyatro Festivali’ne konuk olacak. Yönetmenliğini Tiago Rodrigues’in üstlendiği oyun, Euripides’in trajedisi ile gerçek olaylardan esinlenmiş hikâyeleri iç içe geçiriyor. Mitolojik ve çağdaşı bir araya getirerek kurguyla gerçeği buluşturan bu oyun içindeki oyun, izleyicilere intikam ve adalet arasındaki ilişkiyi sorgulatırken, bir yandan da çocuklara bu kadar ızdırap çektirebilen bir dünyada kurulu sistemi tartışmaya açıyor.

BİR KADININ YÜZYILLARI AŞAN ADALET ARAYIŞI

Biri, Truva savaşında her şeyini kaybetmiş kraliçe Hekabe: Emanet ettiği küçük oğlunu öldüren Trakya Kralı’ndan intikam almaya çalışıyor. Diğeri, günümüzde Hekabe’yi canlandıran bir oyuncu, Nadia: Otistik çocuğunun kaldığı kurumda kötü muamele gördüğünün ortaya çıkması üzerine devlet karşısında adalet arıyor. Antik Yunan’dan günümüze köprü kuran oyun ile ilgili yönetmen Rodrigues şöyle diyor: “Hekabe, bir annenin oğluna karşı olan koşulsuz sevgisinin gücünü anlamamızı sağlıyor. Beni ilgilendiren şey, bu trajediyi ezbere bilen bir oyuncunun kaderin darbeleriyle nasıl daha iyi başa çıkabileceğini ve tiyatronun hayatta nasıl yardımcı olabileceğini bulmak.” Oyunun başrolünü bir annenin sevgisini ve hiddetini canlandırmadaki başarısıyla övgüler toplayan Elsa Lepoivre üstleniyor.

“Hekabe, Hekabe Değil”, 2 ve 3 Kasım’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde izlenebilir.