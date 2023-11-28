Cömert derler maldan ederler yiğit derler candan ederler atasözünün anlamı nedir?

Cömert derler maldan ederler yiğit derler candan ederler atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bazı kimseler pohpohlamayı severler. Bundan hoşlanan kimsede cömertliğini göstermek için bol para harcar.

Önüne gelene armağanlar verir, ziyafet çeker, böylece malını tüketir. Yine eloğlu kişiyi yiğit diye pohpohlar. Bundan hoşlanan kimsede yiğitliğini göstermek için tehlikeye gözü kapalı atılır.

Bu sırada birisi canına kıyar. Bir aferin almak için kova su içmek akıl karı değildir.

CÖMERT DERLER MALDAN EDERLER YİĞİT DERLER CANDAN EDERLER ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Sen yine de sadece işini yapmaya çalış oğlum, cömert derler maldan ederler yiğit derler candan ederler.