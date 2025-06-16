Comolli fena bozulmuş! İtalya bu olaya gülüyor

Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan Daniel Comolli, Serie A devi Juventus'ta genel menajer olarak çalışmaya başladı. Comolli ile ilgili bir haber İtalya'da gündem oldu.

GIAN PIERO GASPERINI DANIEL COMOLLI'Yİ BOZDU

İtalyan gazeteci Sandro Sabatini, Damien Comolli'nin teknik direktör arayışları kapsamında Atalanta'dan ayrılan Gian Piero Gasperini'yi arayarak, "Juventus seni neden takımın başına getirmeli? Beni ikna et" dediğini ve deneyimli teknik direktörün ise bu aramaya "Beni arayan sensin, seni ben aramadım" diyerek alaycı bir yanıt verdiğini katıldığı programda açıkladı.

9 sezondur Atalanta'yı çalıştıran Gian Piero Gasperini, yeni takım tercihi AS Roma'dan yana yaparak başkent ekibine 3 yıllık bir imza attı.