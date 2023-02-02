Başarılı Teknik Direktör Conte ameliyata alındı

Tottenham’ın başarılı İtalyan Teknik Direktörü Antonio Conte karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Safra kesesi ameliyatla alınan Conte’nin bir süre dinlenmesi gerektiği belirtildi. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada İtalyan hoca, "Sevgi dolu mesajlarınız için teşekkürler. Ameliyat iyi geçti. Şimdiden kendimi daha iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı. İtalyan hoca, 5 Şubat Pazar günü Manchester City ile oynayacakları maçta takımının başında olamayacak.

Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın teknik direktörü Antonio Conte, safra kesesi ameliyatı geçirdi. İngiliz devinden yapılan açıklamada, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldıran 53 yaşındaki teknik direktörün safra kesesinin, ameliyatla alındığı belirtildi.

‘’AMELİYAT İYİ GEÇTİ’’

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından sağlık durumuna ilişkin bilgi veren İtalyan çalıştırıcı ise "Sevgi dolu mesajlarınız için teşekkürler. Ameliyat iyi geçti. Şimdiden kendimi daha iyi hissediyorum. Artık iyileşme zamanı. Sahaya yeniden çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

HAFTASONU TAKIMIN BAŞINDA OLAMAYACAK

Tottenham, lig ikincisi Manchester City'yi 5 Şubat Pazar günü konuk edecek. Bu maçta, Londra temsilcisinde teknik direktörlük görevini, Conte'nin yardımcısı Cristian Stellini'nin üstlenmesi bekleniyor.