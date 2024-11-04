"Çöp ev" şikayetler üzerine temizlendi

Kaynak: İHA
"Çöp ev" şikayetler üzerine temizlendi

Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde "çöp ev" yaptıkları ev, kapsamlı temizlik sonucunda hijyenik hale getirildi.

Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde "çöp ev" haline gelen bir ev buldular. Vatandaşların şikayeti üzerine eve giden ekipler, yaşanılmayacak halde olan evi uzun süren temizlik sonucunda hijyenik hale getirdiler.

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Gerekli yasal izinlerin alınmasının ardından başlatılan temizlik çalışmasında, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri evden bir kamyon dolusu çöp çıkardı. Evden toplanan kağıt, plastik, kullanılamaz durumdaki ev aletleri, yemek artıkları ve mutfak eşyaları Hamitler Döküm Alanı'na nakledildi.

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Temizlik çalışmalarının ardından çöp ev, belediye ekipleri tarafından detaylı bir şekilde dezenfekte edildi.

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Ev hummalı temizlikten sonra sahibine teslim edildi.

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