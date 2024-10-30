Çöp kamyonun çarptığı anne öldü, 5 yaşındaki oğlu ağır yaralandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, akşam saatlerinde meydana gelen kazada 35 yaşındaki Mizgin Aktarlı, okuldan aldığı 5 yaşındaki oğlu Muhammed ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışırken çöp kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay, Bağcılar Mahallesi, Yenihal Caddesi’nde gerçekleşti. Mizgin Aktarlı ve oğlu yolun karşısına geçerken, Bağlar Belediyesi’ne ait 07 AAC 841 plakalı çöp kamyonu onlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve oğlu kamyonun altında kalarak sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlar, ağır yaralı olan Muhammed’i otomobille hastaneye götürürken, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Mizgin Aktarlı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazanın ardından ismi öğrenilemeyen çöp kamyonu şoförü gözaltına alındı.

Hastanede tedavi altında bulunan Muhammed’in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.