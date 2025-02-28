Çöp poşetinde bebek cesedi bulunmuştu: Cani anne korkunç vahşeti itiraf etti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Çöp poşetinde bebek cesedi bulunmuştu: Cani anne korkunç vahşeti itiraf etti

Şırnak'ta kan donduran bir vahşet yaşandı. Cani anne lavaboda doğurduğu bebeğini poşete koyup iple boğdu ardından araziye attı. Korkunç vahşeti Ö.O. itiraf etti.

Olay, 21 Şubat'ta Şırnak Silopi ilçesi Esenli köyü kırsalında meydana geldi. İddiaya göre, çevredekilerin geçerken fark ettiği bir poşetin içerisinde, yeni doğmuş kız çocuğu cesedi bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bebeğin cesedi, otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

İPLE BOĞUP, CESEDİNİ POŞETLE ARAZİYE ATMIŞ

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, bebeğin annesi olduğu tespit edilen A.S., yakalanarak gözaltına alındı. A.S. emniyetteki ifadesinde, uyuşturucu etkisindeyken evlerine ait bahçedeki lavaboda gayrı meşru olarak gebe kaldığı bebeğini doğurduğunu, bebeği önce ağzını kapatıp daha sonra iple boğarak öldürdüğünü, Ö.O. ve H.T. isimli şüphelilerin de yardımıyla cesedi çöp poşetine koyarak araziye attığını itiraf etti.

A.S.'nin itirafının ardından Ö.O. da yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne A.S., "Kasten öldürme" suçundan, Ö.O. ise "Suç delillerini yok etme" suçundan tutuklandı.

​​​​​​​

H.T.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

Çöp poşetinde bebek cesedi bulunmuştu: Cani anne korkunç vahşeti itiraf etti

Çöp poşetinde bebek cesedi bulunmuştu: Cani anne korkunç vahşeti itiraf etti

Çöp poşetinde bebek cesedi bulunmuştu: Cani anne korkunç vahşeti itiraf etti

Çöp poşetinde bebek cesedi bulunmuştu: Cani anne korkunç vahşeti itiraf etti

Son Haberler
Hong Kong Borsası çakıldı
Hong Kong Borsası çakıldı
Tefecilere yönelik operasyonda 5 tutuklama
Tefecilere yönelik operasyonda 5 tutuklama
Şehirlere yeşil dokunuş! Topluluk bahçelerinin yükselişi
Şehirlere yeşil dokunuş! Topluluk bahçelerinin yükselişi
Herkes nefesini tutup bekliyordu... Devlet Bahçeli bugün...
Herkes nefesini tutup bekliyordu... Devlet Bahçeli bugün...
Fransa'da yeni enflasyon oranı açıklandı
Fransa'da yeni enflasyon oranı açıklandı