Çöpe atılacak ürünleri satamadan yakalandılar

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarata Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri İlkadım ilçesinde iki depoya şok baskın düzenledi.

Yapılan operasyonda sağlık açısından uygun olmayan depoda piyasaya sürülmek üzere son kullanma tarihleri değiştirilmiş 1,5 ton ketçap ve mayonez ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan H.S. hakkında soruşturma başlatıldı.

Durumu öğrenen bir vatandaş "Jandarma bu ürünleri yakalamasa vicdansızlar bunu piyasaya sürecekti. Mayonez çok tehlikeli bir ürün. Sıcakta bile durmaması gerekiyor. Çabuk bozuluyor. İçinde yumarta da var. Ama bunlar bozuk ürünlerin tarihini değiştirip satıp para kazanacaklardı. O ürünü tüketenlerin yaşayacakları sağlık sorunları umurunda bile değil" dedi.