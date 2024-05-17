Çöpe atılacak ürünleri satamadan yakalandılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çöpe atılacak ürünleri satamadan yakalandılar
Samsun'da jandarma ekipleri 2 ayrı depoya yaptıkları operasyonunda sağlıksız ortamda depolanmış, tarihleri geçmiş ve son kullanma tarihleri değiştirilmiş 1,5 ton ketçap ve mayonezi piyasaya sürülmeden yakalamayı başardı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarata Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri İlkadım ilçesinde iki depoya şok baskın düzenledi.

Yapılan operasyonda sağlık açısından uygun olmayan depoda piyasaya sürülmek üzere son kullanma tarihleri değiştirilmiş 1,5 ton ketçap ve mayonez ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan H.S. hakkında soruşturma başlatıldı.

Durumu öğrenen bir vatandaş "Jandarma bu ürünleri yakalamasa vicdansızlar bunu piyasaya sürecekti. Mayonez çok tehlikeli bir ürün. Sıcakta bile durmaması gerekiyor. Çabuk bozuluyor. İçinde yumarta da var. Ama bunlar bozuk ürünlerin tarihini değiştirip satıp para kazanacaklardı. O ürünü tüketenlerin yaşayacakları sağlık sorunları umurunda bile değil" dedi.

aw206377-04.jpg

aw206377-05.jpg

aw206377-01.jpg

aw206377-02.jpg

aw206377-03.jpg

Son Haberler
Sofraların vazgeçilmezi 200 TL'den satışta! Dağlardan toplanan bitkilerden yapılıyor Yaşam
Sofraların vazgeçilmezi 200 TL'den satışta! Dağlardan toplanan bitkilerden yapılıyor
Fabrikadaki gizli kamera skandalı sonrası komik açıklama Gündem
Fabrikadaki gizli kamera skandalı sonrası komik açıklama
16 yıl 8 ay hapis cezası ile aranıyordu. Yakalandı Yerel Haberler
16 yıl 8 ay hapis cezası ile aranıyordu. Yakalandı
Danıştay Suriyeli teröristi sınır dışı ettirmedi. Bu karar 'Türk milleti adına' verildi Gündem
Danıştay Suriyeli teröristi sınır dışı ettirmedi. Bu karar 'Türk milleti adına' verildi
Spor medyası tamam da sporla alakası olmayan gazetecilerin Roma gezisinde işi ne? Spor
Spor medyası tamam da sporla alakası olmayan gazetecilerin Roma gezisinde işi ne?
Erkan Yolaç kimdir? Erkan Yolaç öldü mü? Magazin
Erkan Yolaç kimdir? Erkan Yolaç öldü mü?
Perulu muhalifler yeni bir girişimde bulundu Dünya
Perulu muhalifler yeni bir girişimde bulundu