Çöpe atılan bayraklar polisi alarma geçirdi

Kaynak: İHA
Çöpe atılan bayraklar polisi alarma geçirdi

Antalya’da bir okulun önündeki çöp konteynerine atılan çok sayıda Türk bayrağı polisi alarma geçirdi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, çöpe atılan bayrakları tek tek itinayla toplayarak delil poşetine koydu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yoldan motosikleti ile geçen bir vatandaş, yerde gördüğü bir Türk bayrağını almak için durduğu sırada birkaç metre geride bulunan çöp konteynerinde çok sayıda Türk bayrağı olduğunu fark etti. Vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak bilgi vermesi üzerine bölgeye Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yanı sıra Güvenlik Şube, Terörle Mücadele ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

Çöpten bayrakları teker teker çıkardı

Ekipler, çöp konteynerinin cadde üzerinde bulunan bir okulun önünde bulunması nedeniyle okul yetkililerine ulaşmaya çalıştı. Bu sırada Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çöp konteynerinde bulunan Türk bayraklarını teker teker itinayla delil torbasına koydu. Bir süre sonra okul yetkilisinin olay yerine gelmesi ile polis ekipleri, Türk bayraklarının okuldan atılıp atılmadığının tespit edilmesi amacıyla güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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