Çöplüğe dönen plajdan yüzlerce torba çöp toplandı

Seferihisar'da hafta sonları vatandaşların akınına uğrayan doğal güzelliği ile meşhur Ekmeksiz Plajı'nda biriken yüzlerce torba çöp, belediye ekiplerince toplandı.

Çöplüğe dönen plajdan yüzlerce torba çöp toplandı

Yaz aylarında, özellikle hafta sonları binlerce kişinin ziyaret ettiği Seferihisar Akkum’daki Ekmeksiz Plajı, Seferihisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi. Temizlik ekipleri, saatler süren çalışmalarını tamamladığında ortaya yüzlerce torbadan oluşan bir çöp yığını çıktı.

Çöp torbalarına konulan atıklar, ekipler tarafından çöp kamyonlarıyla plaj bölgesinden uzaklaştırıldı. Plaj bölgelerinin özellikle hafta sonları çöp yığınına döndüğünü belirten belediye yetkilileri, vatandaşlara bu konuda daha duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

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"EKİPLERİMİZ HER HAFTA BU TABLOYLA KARŞILAŞIYOR"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de, belediye ekiplerine teşekkür ederek, “Ortaya çıkan tablo ortada. Ekiplerimiz maalesef her hafta bu tabloyla karşılaşıyor. Bizim bu doğal güzelliklerimize sahip çıkmamız lazım. Çöplerimiz gelişigüzel etrafa saçmanın kimseye bir faydası yok. Doğamıza, denizimize, plajımıza sahip çıkmalıyız. Temiz bir çevrede yaşamak hepimizin hakkı. Vatandaşlarımızdan ricam, lütfen çöp atmayın, çöp attırmayın” diye konuştu.

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