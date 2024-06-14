Çöplükte çıkan yangın tekrar alevlendi

Edinilen bilgiye göre, Çal ilçesine bağlı Akkent Mahallesi’ndeki çöp döküm alanında çıkan yangın, kontrol altına alındıktan sonra tekrar alevlendi. Yangın, Akkent, Hançalar ve Süller Mahallelerini tehdit ederken, mahalle sakinleri traktör ve kepçelerle söndürme çalışmalarına destek veriyor. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Zorlu Söndürme Çalışmaları

Yangının orman ve buğday ekili arazilere sıçraması, söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Çal – Akkent Mahallesi'ndeki yangına hava ve kara tüm unsurlarımızla müdahale etmeye devam ediyoruz. Zaman zaman etkili olan kuvvetli rüzgar mücadelemizi zorlaştırmaktadır," denildi.

Söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.