Çöpte bebek bulunmuştu. 16 yaşında bir çocuk gözaltına alındı

Olay, Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak’ta dün meydana geldi. Çöp konteynerinin yanında çöp poşetinin içinde bir bebek olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği hastaneye kaldırdı.

Çocuğun bebeğin annesi olduğu iddia edildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bebeğin bulunmasının ardından geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler, yaptıkları araştırmada, bebeğin annesi olduğu belirlenen 16 yaşında bir çocuğu gözaltına aldı. Çocuğun emniyetteki sorgusu devam ediyor.