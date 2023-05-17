Çöpte onlarca parçalanmış kimlik bulundu. Bir şaibe iddiası daha

Pendik'te bir okulun yakınındaki çöp konteynerlerinde parçalanmış kimlikler bulundu. CHP konuya ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Çöpte onlarca parçalanmış kimlik bulundu. Bir şaibe iddiası daha

14 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ardından seçimlerde usulsüzlük yapıldığına ilişkin iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.

İstanbul’un Pendik ilçesindeki Fatma Gözen Eralp Ortaokulu’nun yanındaki çöp konteynerlerinin etrafında çok sayıda yırtılmış kimlik bulundu.

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Dokuz8'in haberine göre; polis konteynerlerin etrafını güvenlik şeridi ile kapatırken, CHP Pendik İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Narsap ve Pendik Meclis Üyesi Salih Ceylan olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Bu kimliklerle sahte oy kullanma ihtimali olduğunu ifade eden Narsap ve Ceylan emniyetin tutanak tuttuğunu ve durum savcılığa iletildikten sonra avukatlarının süreci takip edeceğini söyledi.

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