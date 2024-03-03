Çoraba uyuşturucu gizleyen zanlı yakalandı

Kaynak: AA
Çoraba uyuşturucu gizleyen zanlı yakalandı
Şişli'de iş yerinin önünde bulunan alana çorapla uyuşturucu saklayan zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan zanlıların yakalanması, narkotik suçlarının engellenmesi ve genel asayişin sağlanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından 1 şüphelinin iş yeri önünde bulunan yeşil alana uyuşturucu sakladığı ihbarı üzerine bölgede inceleme yapıldı. Aramada, taşın altındaki çorap içerisine saklanmış 25 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorabı aynı yere koyup, fabrika çalışanı gibi davranarak alanı izleyen ekipler, bölgeyi kontrol etmeye gelen şüpheli A.K'yi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, "narkotik madde ticareti" suçundan çıkarıldığı sulh ceza mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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