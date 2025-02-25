Çorbacıdaki ‘yan baktın’ cinayetinde karar verildi

Olay, 22 Şubat'ta akşam saatlerinde Kocaeli İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Eğlence mekanından çıkan İsmail Çınar, çorbacı dükkanına gitti. Burada İsmail Çınar ve M.Y. arasında yan bakma bahanesiyle kavga çıktı.

Kavga sırasında M.Y., İsmail Çınar ve ismi öğrenilemeyen 2 kişiyi bıçakla yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. İsmail Çınar hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla M.Y. ve olaya karıştığı belirlenen T.Ç. ve A.Z. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından A.Z. serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan M.Y. tutuklandı, T.Ç. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.