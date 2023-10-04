Corci Torti: Bu maç kariyerimin en önemli maçı olacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Lugano'da teknik direktör Mattia Croci Torti, iyi bir sonuç almak istediklerini söyledi.

İşte Torti'nin açıklamaları;

-Beraberlikle başladık. Bu pozitif gidişatı devam ettirmek istiyoruz. İyi bir rakibimiz var. İyi bir sonuçla ayrılmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız.

-Yarınki maçın kariyerimdeki önemli maçlardan biri olduğunu kabul ediyorum. Bu şahsi bir durum benim için. Güzel bir duygu. 1 ya da 3 puan için sahaya çıkacağız. Cesaretle oynayacağız. Benim açımdan da güzel bir maç olacağını düşünüyorum ve takımıma güveniyorum.

-Beşiktaş maç içinde değişik taktikler uygulayan, sık sık taktik değiştirebilen bir takım. Aboubakar gibi çok iyi oyuncuları var. Bunun için de zorlu bir maç olacağını düşünüyorum. Bu, altıncı maçımız olacak. Birçok maçta rotasyon uyguladık. Zihinsel olarak maça hazırız. Oynattığımız ve oynatamadığımız oyuncularla hazır olduğumuzu söyleyebilirim.

Biz maç maç ilerlemeyi düşünüyoruz. Zor bir gruptayız. Beşiktaş ve Club Brugge gibi zor takımlar var. Önümüzde bir 90 dakika var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek durumundayız. Grupta bütçe olarak çok zengin bir durumda olmamamıza rağmen birçok şeyi başarabilecek kapasitede bir takımım olduğuna inanıyorum. Önümüzdeki maçta en iyi sonucu almaya çalışacağız.

-Arkadaşlarıma konuşarak yardım edebilirim. Tecrübeli olmasalar bile herkesin bireysel sorumluluğu var. İsviçre'dekinden daha fazla seyirci olacak. Herkesin bu akşamdan hazır olmasını bekliyorum. En iyi futbolculara karşı oynamaktan zevk duyuyorum.

(AA)